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Эксперты считают курс Трампа в отношении России аналогичным политике Обамы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yin Bogu
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Президент США Дональд Трамп придерживается политики своего предшественника Барака Обамы по отношению к России.

Это мнение американских экспертов было озвучено газетой «Хилл» в субботу, 30 декабря.

«Политика [Трампа] представляет собой продолжение подхода администрации Обамы после 2014 года, когда Россия вторглась на Украину», — цитирует ТАСС бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Дэниела Фрида.

Что касается заявлений главы Белого дома о желании «поладить» с Москвой, то эксперты сходятся во мнении, что это стратегия, которая должна показать, что США хотят наладить отношения с Россией.

25 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне русофобская истерия приобрела уже параноидальный характер. По его мнению, она не дает РФ и США продвигаться по важным для них направлениям, а также провоцирует дополнительное напряжение в мире.

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