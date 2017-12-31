Япония планирует дополнительно купить у США истребители F-35A

Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению возможности закупки у США еще нескольких десятков истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщило издание Mainichi.

Ранее Токио уже принял решение закупить у Вашингтона 42 многоцелевых истребителя.

Однако, по данным издания, в ходе своего визита в Японию президент США Дональд Трамп дал понять, что ждет от японских властей дополнительных закупок.

После этого Япония для укрепления отношений с США вернулась к вопросу о закупке большего числа истребителей американского производства.

По данным газеты, стоимость одного истребителя может превысить 1 млрд иен (более $8,3 млн).

Помимо этого, в ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести у США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.

В России отметили, что подобные действия Токио могут негативно отразиться на отношениях между РФ и Японией.

При этом замминистра иностранных дел России Серей Рябков заявил, что Москва учтет в своем военном планировании размещение в Японии системы ПРО США.