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РФ учтет в своем военном планировании размещение в Японии системы ПРО США

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Россия примет во внимании в своем военном планировании размещение в Японии системы противоракетной обороны (ПРО), заявил замминистра иностранных дел РФ Серей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

«Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков также отметил, что наземные комплексы ПРО, которые будут развернуты на территории Японии, не отличаются от американских. И тот факт, что на восточных рубежах России могут появиться такие комплексы, не может быть не учтен при военном планировании.

Ранее власти Японии заявили о намерении развернуть американские комплексы ПРО Aegis Ashore. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, это может негативно отразиться на мирном договоре между Москвой и Токио.

Также стало известно, что США собираются поставлять ракеты средней дальности AMRAAM компании Raytheon Missile в 10 стран, в том числе в соседствующие с Россией Японию и Польшу, пишет «Газета.ру».

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