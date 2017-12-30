Япония предложила Китаю и Южной Корее провести трехсторонний саммит в апреле 2018 года

Токио считает, что Япония, Китай и Корея должны провести трехсторонний саммит в апреле.

О предложении стало известно агентству Kyodo, которое сообщило о нем в субботу, 30 декабря.

На предложение пока откликнулся только Сеул, который даже предложил подготовить встречу, сообщает ТАСС.

Одной из главных тем станет ситуация на Корейском полуострове, где ситуация обострилась на фоне активного развития в КНДР ракетной и ядерной программ. В августе 2017 года Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы, а в ноябре протестировал баллистическую ракету.

15 декабря правительство Японии утвердило новый пакет санкций в отношении Северной Кореи. Поводом для этого стало «отсутствие прогресса в выполнении резолюции Совбеза ООН», пояснил генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суги.

Принятым решением заморожены активы еще 19 предприятий. Всего по состоянию на настоящий момент Токио принял меры в отношении 103 юридических и 108 физических лиц, связанных с КНДР.