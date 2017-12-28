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Япония намерена начать собственное производство крылатых ракет большой дальности

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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Япония намерена начать собственное производство крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям.

Информацию об этом распространила газета «Санкэй» со ссылкой на правительственные источники.

Первый прототип будет сконструирован к 2022 году, сообщает ТАСС.

Возможная дальность ракеты будет составлять более 300 км, ее можно будет запускать с наземной пусковой установки, военных кораблей и боевых самолетов, например, с истребителей.

Впрочем, для этого придется пересмотреть концепции оборонной политики страны, но из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР, угрожающих безопасности острова, эта задача может оказаться не такой трудной.

Пока же Япония намерена закупить крылатые ракеты дальностью до 900 км у США и дальностью до 500 км у Норвегии.

26 декабря портал iz.ru рассказал о том, что Япония может построить авианосец на базе уже имеющегося вертолетоносца класса «Идзумо».

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