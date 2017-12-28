Япония намерена начать собственное производство крылатых ракет большой дальности
Япония намерена начать собственное производство крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям.
Информацию об этом распространила газета «Санкэй» со ссылкой на правительственные источники.
Первый прототип будет сконструирован к 2022 году, сообщает ТАСС.
Возможная дальность ракеты будет составлять более 300 км, ее можно будет запускать с наземной пусковой установки, военных кораблей и боевых самолетов, например, с истребителей.
Впрочем, для этого придется пересмотреть концепции оборонной политики страны, но из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР, угрожающих безопасности острова, эта задача может оказаться не такой трудной.
Пока же Япония намерена закупить крылатые ракеты дальностью до 900 км у США и дальностью до 500 км у Норвегии.
26 декабря портал iz.ru рассказал о том, что Япония может построить авианосец на базе уже имеющегося вертолетоносца класса «Идзумо».