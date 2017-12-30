Жизни пострадавших при хлопке газа в Свердловской области ничего не угрожает

Травмы, полученные пострадавшими при хлопке газа в жилом доме Камышловского района Свердловской области, не представляют опасности для их жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме, расположенном в селе Галкинское. При взрыве газового баллона на балконе одной из квартир пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Как уточнил «РИА Новости» представитель правоохранительных органов, речь идет о хлопке газовой смеси с возгоранием.

«Пострадали, по предварительным данным, четыре человека, в том числе девочка 2009 года рождения. У них ожоги первой степени, не опасные для жизни. Им оказывается помощь», — сообщил собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция исключает, что инцидент может иметь криминальный подтекст.