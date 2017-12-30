Газовый баллон взорвался в жилом доме в Свердловской области

Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в населенном пункте Галкинское. Разрушений нет, однако взрывом выбиты стекла.

В результате пострадали четыре человека. Двое их них, в том числе ребенок, с ожогами доставлены в больницу, еще двум оказали помощь амбулаторно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме предлагают усилить контроль за состоянием газового оборудования. Ростехнадзор в конце прошлого года предлагал свой вариант решения проблемы взрывов бытового газа — отказ от его использования в квартирах.