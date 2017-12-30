Пять туристов из Испании попали под лавину во французских Пиренеях

Снежная лавина обрушилась на группу лыжников из Испании во французском департаменте Восточные Пиренеи, расположенном в южной части республики. Об инциденте сообщила радиостанция France Info.

Всего в группе было пять человек. Четверо были спасены во время поисковой операции, местонахождение еще одного туриста устанавливается.

В поисках задействованы военные подразделения горной жандармерии, а также несколько специально обученных собак и вертолет.

Ранее, 30 декабря, желтый уровень опасности погоды был объявлен в Пиренеях из-за угрозы схода лавин. Помимо этого, повышенный уровень опасности погоды из-за снегопадов был введен во французской части Альп. Как писала «Газета.ру», в швейцарских Альпах от схода лавин за последнее время погибли трое альпинистов.