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Оранжевый уровень опасности объявлен во французских Альпах

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Фото: Global Look Prees/Hauke-Christian Dittrich
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Сильный снегопад, прогнозируемый синоптиками, стал причиной объявления оранжевого уровня опасности в четырех французских департаментах во французских Альпах. Уровень опасности повышен из-за высокого риска схода лавин.

В распространенном сообщении указано, что предельно острожными стоит быть туристами и лыжникам в Савойе, Верхней Савойе, Изере и Верхних Альпах, сообщает французский телеканал BFM.TV.

Метеорологи отмечают, что снегопад начнется в субботу, выпадет более 40 см осадков, причем к вечеру снегопад усилится.

26 декабря при сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста: мужчина и женщина из Швейцарии и гражданин Франции.

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