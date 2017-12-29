Оранжевый уровень опасности объявлен во французских Альпах

Сильный снегопад, прогнозируемый синоптиками, стал причиной объявления оранжевого уровня опасности в четырех французских департаментах во французских Альпах. Уровень опасности повышен из-за высокого риска схода лавин.

В распространенном сообщении указано, что предельно острожными стоит быть туристами и лыжникам в Савойе, Верхней Савойе, Изере и Верхних Альпах, сообщает французский телеканал BFM.TV.

Метеорологи отмечают, что снегопад начнется в субботу, выпадет более 40 см осадков, причем к вечеру снегопад усилится.

26 декабря при сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста: мужчина и женщина из Швейцарии и гражданин Франции.