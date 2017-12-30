Лавров уклонился от ответа на вопрос о шансах сборной РФ на ЧМ-2018

Глава российского МИДа Сергей Лавров неопределенно ответил на вопрос о шансах российских футболистов на чемпионате мира 2018 года. Вопрос об этом министру задал ведущий телепрограммы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тигран Кеосаян.

Кеосаян спросил у Лаврова, на что, по его мнению, больше шансов – на стабилизацию отношений Москвы с Западом или на победу российских футболистов. «Думаю, где-то посередине», – заметил глава МИДа. Когда Кеосаян привел пример, что «мы дойдём до четвертьфинала, а чехи снимут санкции?" дипломат отметил, что «середина будет ниже».

Ранее в субботу Лавров пожаловался, что у России на Западе становится все меньше партнеров, с которыми можно договориться.