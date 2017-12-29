Лавров отказался назвать главного «дебила» мировой политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать имя главного «дебила» мировой политики в ответ на прямой вопрос ведущего программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — ответил Лавров на вопрос журналиста, его цитирует «РИА Новости».

Запись фрагмента передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

Вопрос ведущего связан с инцидентом, который произошел в 2015 году. Во время пресс-конференции Лавров едва слышно произнес слово «дебилы», что быстро стало поводом для шуток в интернете.

В интервью Лавров также раскрыл секрет своего бронзового загара.



