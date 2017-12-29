Прямой эфир

Лавров раскрыл секреты своего бронзового загара

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как ему удается поддержать загар. По его словам, он не упускает возможности погреться на солнце.

Разговор о бронзовом загаре министра зашел во время интервью Тиграну Кеосаяну на телеканале НТВ. Ведущий спросил, не сохранился ли загар Лаврова с тех пор, как глава МИД работал в Шри-Ланке в 1970-х годах.

«Я его (загар) регулярно поддерживаю», — ответил министр.

На уточняющий вопрос, приходится ли для этого вновь летать на Шри-Ланку, Лавров заметил, что также летает и в другие страны, «где есть хоть малейшая возможность позагорать». По его словам, это удавалось сделать даже в Австрии, где он катался на лыжах. Министр добавил, что любит кататься в горах, «но сейчас на это уже остается меньше времени».

«Рассчитываю сделать это в Сочи», — отметил он, передает ТАСС.

В апреле Лавров признался, что во время тяжелых переговоров ему помогают успокоиться мысли о любимой футбольной команде «Спартак».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Химики МГУ обнаружили токсичные вещества в кремах для загара
Ученые рассказали о масштабной плазменной буре на Солнце

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017