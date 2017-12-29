Лавров раскрыл секреты своего бронзового загара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как ему удается поддержать загар. По его словам, он не упускает возможности погреться на солнце.

Разговор о бронзовом загаре министра зашел во время интервью Тиграну Кеосаяну на телеканале НТВ. Ведущий спросил, не сохранился ли загар Лаврова с тех пор, как глава МИД работал в Шри-Ланке в 1970-х годах.

«Я его (загар) регулярно поддерживаю», — ответил министр.

На уточняющий вопрос, приходится ли для этого вновь летать на Шри-Ланку, Лавров заметил, что также летает и в другие страны, «где есть хоть малейшая возможность позагорать». По его словам, это удавалось сделать даже в Австрии, где он катался на лыжах. Министр добавил, что любит кататься в горах, «но сейчас на это уже остается меньше времени».

«Рассчитываю сделать это в Сочи», — отметил он, передает ТАСС.

В апреле Лавров признался, что во время тяжелых переговоров ему помогают успокоиться мысли о любимой футбольной команде «Спартак».