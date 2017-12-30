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Лавров посетовал на сокращение числа договороспособных партнеров на Западе

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что у России на Западе становится все меньше партнеров, с которыми можно договориться. Такое заявление министр сделал в субботу, 30 декабря, в эфире телеканала НТВ.

«Я считаю, что все, с кем мы общаемся — это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше», — отметил Лавров.  

В конце ноября глава российского дипломатического ведомства в интервью итальянской газете «Либеро» рассказал об обеспокоенности Москвы попытками западных стран подменить общечеловеческие ценности псевдолиберальными и навязать их другим государствам вопреки сопротивлению граждан.

«Не прекращаются попытки их агрессивного экспорта, что встречает возрастающее сопротивление других народов, стремящихся сохранить свой жизненный уклад, собственную национальную идентичность», — пояснил он, добавив, что в основе мирового сообщества должны лежать «традиционные идеалы, общие для основных мировых религий и культур».

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