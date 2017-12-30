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Лавров рассказал о русских корнях Бориса Джонсона

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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что в нем течет русская кровь, рассказал его российский коллега Сергей Лавров в эфире телеканала НТВ.

«Он себя называет Бόрис, признается, что это от русских корней, поэтому Бори́с. Он клянется, что у него русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная», — приводит его слова ТАСС.

Лавров также рассказал, что он подшучивал над Джонсоном, который получил множество рекомендаций перед поездкой в Россию. 

«Во-первых, я поинтересовался, почему он остановился не в гостинице, а в резиденции посла, поскольку одна из рекомендаций была не открывать в гостинице двери незнакомым девушкам...А за обедом он старался лишь пригубливать напитки, что тоже отвечало рекомендации», — поведал российский министр, добавив, что всякий раз Джонсон придумывал отговорки.

По его словам, пресс-конференция с главой британского МИД прошла весело и интересно, а сам Борис человек живой, непринужденный и естественный.

22 декабря состоялся первый за пять лет официальный визит представителя британского МИДа в РФ. Лавров и Джонсон провели переговоры, при этом ключевым в беседе стал вопрос о доверии

Как позже рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, британская делегация была «мимимишной».

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