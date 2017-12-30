Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Один человек погиб в массовом ДТП в новой Москве

0
Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в субботу, 30 декабря, в новой Москве. Предварительно, в аварии погиб один человек и трое пострадали.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, ДТП произошло на 36-м км Калужского шоссе в деревне Сосенки.

Обстоятельства ДТП, виновник и причины устанавливаются, на месте работают сотрудники ДПС и медики. Ранее сообщалось, что утром в субботу трое молодых людей погибли в ДТП в Пскове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Вологодской области
Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017