Один человек погиб в массовом ДТП в новой Москве

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в субботу, 30 декабря, в новой Москве. Предварительно, в аварии погиб один человек и трое пострадали.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, ДТП произошло на 36-м км Калужского шоссе в деревне Сосенки.

Обстоятельства ДТП, виновник и причины устанавливаются, на месте работают сотрудники ДПС и медики. Ранее сообщалось, что утром в субботу трое молодых людей погибли в ДТП в Пскове.