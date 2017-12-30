Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Вологодской области

Четыре человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области. Транспортное средство столкнулось с грузовиком «КамАЗ», авария произошла в Грязовецком районе области.

По данным полиции, авария произошла ночью в субботу, около 00.10 на 433-м км автомобильной трассы Москва – Архангельск. В региональном главке МВД рассказали, что микроавтобус врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. В салоне микроавтобуса Volkswagen Crafter находились 20 человек.

Пострадавшие госпитализированы, по факту ДТП проводится проверка. Ранее в субботу сообщалось, что столкновение трех автомобилей на трассе Новосибирск – Омск унесло жизни двух человек.