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Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Вологодской области

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области. Транспортное средство столкнулось с грузовиком «КамАЗ», авария произошла в Грязовецком районе области.

По данным полиции, авария произошла ночью в субботу, около 00.10 на 433-м км автомобильной трассы Москва – Архангельск. В региональном главке МВД рассказали, что микроавтобус врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. В салоне микроавтобуса Volkswagen Crafter находились 20 человек.

Пострадавшие госпитализированы, по факту ДТП проводится проверка. Ранее в субботу сообщалось, что столкновение трех автомобилей на трассе Новосибирск – Омск унесло жизни двух человек.

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