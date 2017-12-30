Опубликовано видео с регистратора автобуса, наехавшего на остановку в Москве

Опубликовано видео,снятое видеорегистратором автобуса, совершившего наезд на остановку с людьми возле станции метро «Сходненская» в Москве.

На кадрах видно, как автобус, поворачивает к остановке, но взяв слишком сильно вправо, врезается в людей.

Ранее была представлена запись, снятая проезжающим мимо автомобилистом.

Инцидент произошел утром 29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненской на северо-западе столицы. По данным полиции, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с автомобилем, но не справился с управлением.

«Меня подрезал таксист. Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку», — заявил водитель автобуса.

Департамент транспорта Москвы провел проверку технического состояния автобуса. По предварительным данным, тормозная система и рулевое направление были в норме.

В результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы. Ранее портал iz.ru опубликовал список имен пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан водитель такси, с которым пытался избежать столкновения автобус.