Трое молодых людей погибли в ДТП в Пскове

Три человека погибли в дорожной аварии, произошедшей в Пскове: рано утром в субботу иномарка врезалась в дерево. По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло на Рижском проспекте. Предварительно, автомобиль Honda Civic выехал на полосу встречного движения, пересек дорогу и столкнулся с деревом.

«Газета.ру» отмечает, что в салоне находились четыре человека, трое из них погибли. Выжить удалось девушке 1999 года рождения, личность одного погибшего молодого человека устанавливается.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Вологодской области.