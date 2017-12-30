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Трое молодых людей погибли в ДТП в Пскове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Три человека погибли в дорожной аварии, произошедшей в Пскове: рано утром в субботу иномарка врезалась в дерево. По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло на Рижском проспекте. Предварительно, автомобиль Honda Civic выехал на полосу встречного движения, пересек дорогу и столкнулся с деревом.

«Газета.ру» отмечает, что в салоне находились четыре человека, трое из них погибли. Выжить удалось девушке 1999 года рождения, личность одного погибшего молодого человека устанавливается.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Вологодской области.

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