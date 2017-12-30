Пассажиров вернувшегося в Челябинск самолета заберет резервный лайнер

Пассажиры рейса отправятся в 18:20 мск из Челябинска в Петербург на резервном воздушном судне, которое вылетит из Москвы. Об этом передает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Сообщается, что пассажиры размещаются в гостиницы, им предоставили напитки и горячее питание. В компании также опровергли информацию о разгерметизации салона самолета и отметили, что сразу после взлета сработал датчик закрытия двери в пассажирской кабине.

Как пишет «Газета.ру», в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.