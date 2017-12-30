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Вылетевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт Челябинска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэропорт отправления по технической причине. Вылет предварительно перенесен на 19:00 местного времени. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Челябинск.

Пассажиры рейса размещены в гостинице. Предположительно неполадки возникли в системе кондиционирования воздушного судна. Техслужбы аэропорта разбираются в обстоятельствах ЧП.

Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что в салоне самолета произошла разгерметизация в небе над Челябинском. Инцидент произошел сегодня в 5:40 мск.

Портал iz.ru писал о том, что самолет американской авиакомпании SkyWest совершил вынужденную посадку в аэропорту Милуоки после разгерметизации салона. На борту лайнера, летевшего из Седар-Сити в Детройт, находились 38 пассажиров и три члена экипажа.

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