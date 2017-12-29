Аэропорты Москвы задерживают и отменяют более 60 вылетов из-за тумана

Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы, следует из данных портала «Яндекс. Расписание».

Так, из Шереметьево задержаны 10 рейсов, из Домодедово 34 рейса задержаны и пять отменены, во Внуково задержаны 13 рейсов, а отменены два.

При этом в пресс-службе Домодедово заявили ранее, что аэропорт работает штатно, и задержек и отмен рейсов в связи с метеоусловиями нет, передает сетевое издание m24.ru. Однако позже появилась информация, что пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за сильного тумана и ушли на запасные аэродромы.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила из-за тумана в Саратове два рейса в Москву и столько же — из столицы в Саратов.