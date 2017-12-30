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Очередной температурный рекорд установлен в Москве в ночь на 30 декабря

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В ночь на субботу, 30 декабря, температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градуса.

Это стало абсолютным максимумом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщает «Интерфакс» со сылкой на Гидрометцентр.

Прежний температурный рекорд 30 декабря зафиксирован в 1994 году, когда воздух прогрелся до 3,7 градуса.

Таким образом, вторые сутки подряд в российской столице обновляются температурные рекорды дня. 29 декабря температура воздуха в Москве достигла 3,7 градуса, что перекрыло прежнее значение рекорда в плюс 3,6 градусов, установленное в 1975 и 1998 годах.

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