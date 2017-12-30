В Эквадоре столкнулись три автобуса

В Эквадоре произошло ДТП с участием трех автобусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Comercio.

Столкновение произошло на шоссе, ведущем к побережью Тихого океана. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека, еще 28 ранены, все потерпевшие госпитализированы. Сообщается, что состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Ранее 29 декабря портал iz.ru сообщал о ДТП с автобусом в Турции. Жертвами столкновения стали два человека, еще 20 получили ранения.