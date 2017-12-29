Президент Португалии перенес экстренную хирургическую операцию

Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Созе в срочном порядке провели операцию по удалению пупочной грыжи. Об этом сообщается на официальном сайте португальского лидера.

«Эта операция была запланирована на начало января, но медики решили провести ее раньше из-за возникших осложнений», –– отмечается в сообщении.

В настоящий момент президент по-прежнему находится в больнице.

На ближайшее время отменены все запланированные встречи, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от разрушительных лесных пожаров.

24 декабря портал iz.ru сообщил о госпитализации экс-президента Перу Альберто Фухимори. 79-летний политик, осужденный за коррупцию, был доставлен из тюрьмы в одну из больниц из-за серьезного ухудшения здоровья.