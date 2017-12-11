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Больше 20 тыс. человек эвакуируют в Санта-Барбаре из-за лесных пожаров

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Фото: REUTERS/Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department
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Более 20 тыс. человек начали эвакуировать из двух населенных пунктов в округе Санта-Барбара американского штата Калифорния. Об этом сообщило управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата.

В настоящее время спасатели проводят эвакуацию в Карпинтерии с населением 9 тыс. человек и в Монтесито с населением 13 тыс. жителей. Как отмечает BFM.RU, оба населенных пункта расположены в 160 км северо-западнее Лос-Анджелеса.

Пожар под названием «Томас» уже охватил 578,6 кв. км, хотя в субботу, 9 декабря, его площадь достигала менее 500 кв. км. Огонь уже успел уничтожить больше 1 тыс. жилых домов и построек. Причиной неутихающих пожаров, по словам специалистов, является сильный сухой ветер «Санта-Ана», скорость которого достигает 22,4 м/с.

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