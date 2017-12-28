Глава «Укроборонпрома» прокомментировал сообщения об отставке

Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов прокомментировал сообщения о своей отставке, передает «Лига.Бизнес».

Романов заявил, что не собирается покидать свой пост и продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал главу концерна, а также отметил, что намерен инициировать отставку Романова. По словам Гройсмана, он дал поручение ликвидировать долги по зарплате Николаевского судостроительного завода, которое так и не было исполнено.

Романов возглавляет «Укроборонпром с июля 2013 года.