Сталлоне купил на аукционе статую Рокки Бальбоа за $400 тыс.

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне приобрел статую Рокки Бальбоа. Стоимость скульптуры составила более чем $400 тыс.

Скульптор А. Томас Шомберг создал две таких скульптуры, оригинал которой можно увидеть в фильме «Рокки 3» (главную роль в картине исполнил Сталлоне). В настоящее время статую можно увидеть в Филадельфии.

Второе произведение скульптора долгое время находилось в Зале чемпионов в Сан-Диего. После его закрытия скульптуру решили продать на аукционе. По данным источника портала TMZ, Сталлоне встал покупателем статуи Рокки.

Ранее стало известно имя режиссера фильма «Крид: Наследие Рокки». Им стал Стивен Кейпл.