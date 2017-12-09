Прямой эфир

Легенда Голливуда Кирк Дуглас отмечает 101-летие

0
Фото: Global Look Press/d79
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легенда Голливуда Кирк Дуглас сегодня, 9 декабря, отмечает свой 101-й день рождения. 

Актер родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в бедной еврейской семье выходцев из России. Он прокладывал себе путь к успеху тяжелым трудом и старанием. Работал официантом, разносчиком газет, грузчиком и разнорабочим.

Сейчас Кирк Дуглас — один из последних ныне живущих американских актеров золотой эры Голливуда. В 1996 году удостоился «Оскара» за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, является обладателем премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в байопике «Жажда жизни».

Всемирную известность актер получил после работы в картине «Тропы Славы» (1957) и роли Спартака в одноименной картине 1960 года режиссера Стенли Кубрика. Кирк Дуглас регулярно обновляет свой блог на Myspace, за что признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Композитору Эдуарду Артемьеву исполнилось 80 лет
Главная «красотка» Голливуда Джулия Робертс празднует юбилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017