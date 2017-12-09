Легенда Голливуда Кирк Дуглас отмечает 101-летие

Легенда Голливуда Кирк Дуглас сегодня, 9 декабря, отмечает свой 101-й день рождения.

Актер родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в бедной еврейской семье выходцев из России. Он прокладывал себе путь к успеху тяжелым трудом и старанием. Работал официантом, разносчиком газет, грузчиком и разнорабочим.

Сейчас Кирк Дуглас — один из последних ныне живущих американских актеров золотой эры Голливуда. В 1996 году удостоился «Оскара» за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, является обладателем премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в байопике «Жажда жизни».

Всемирную известность актер получил после работы в картине «Тропы Славы» (1957) и роли Спартака в одноименной картине 1960 года режиссера Стенли Кубрика. Кирк Дуглас регулярно обновляет свой блог на Myspace, за что признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.