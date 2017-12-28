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Путин назвал терактом взрыв в Петербурге

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Президент России Владимир Путин назвал взрыв, произошедший 27 декабря в петербургском супермаркете, терактом. Об этом он заявил на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе операции в Сирии

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал российский президент. 

Путин также сообщил, что уже дал поручение директору ФСБ Александру Бортникову при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.  

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, что произошедшее следует однозначно квалифицировать как теракт, так как при изготовлении взрывного устройства были использованы поражающие элементы.

Во Франции, которая неоднократно становилась центром атак террористов, уже осудили произошедшее и выразили солидарность с российским народом. 

«Мы выражаем поддержку пострадавшим и их семьям», – заявили в французском МИДе.

Вечером 27 декабря в магазине в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах. 

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