Открывший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик» задержан в Москве

Экс-директор фабрики «Меньшевик», устроивший накануне стрельбу — задержан. Ночью полицейским удалось найти его в районе улицы Правды. Подозреваемого задержали и допрашивают в Следственном комитете. Впрочем, причины стрельбы уже известны.

Стрельба, спецоперация полиции и все это… на тихой кондитерской фабрике! Между бывшим и нынешним руководством предприятия разгорелся конфликт. Экс-директор Илья Аверьянов открыл огонь из охотничьего карабина. Погиб сотрудник службы безопасности, работники фабрики спасались бегством.

Информация о ЧП поступала крайне противоречивая. Якобы Аверьянов взял заложников и забаррикадировался в кабинете. «Буду биться до конца!» — через СМИ угрожал стрелок. По словам экс-директора, от должности его пытались отстранить незаконно.

Около 13.00 мск на территорию фабрики вошли спецподразделения полиции. Поиски продолжались несколько часов… Выяснилось, что стрелку удалось уйти еще до того, как выставили оцепление. Эксклюзивные кадры «Известий» — Аверьянов покинул фабрику ещё в 10.00! Карабин мужчина выбросил в соседнем шиномонтаже. Преступник был объявлен в розыск, спустя несколько часов его задержали.

По документам Аверьянов по-прежнему числится гендиректором фабрики. Известно также и о его солидных долгах — приставы намерены взыскать 3 млн рублей. 18 января суд рассмотрит иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». В отношении Аверьянова возбудили два уголовных дела. В 2006-м мужчина уже привлекался к ответственности за стрельбу.