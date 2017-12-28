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Полицейские в Иркутской области изъяли более 70 тыс. л поддельного алкоголя

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Подпольную сеть по производству суррогатной водки и коньяка, действующую в Иркутской области, раскрыли полицейские.

Информацию об этом распространила в четверг, 28 октября, пресс-служба регионального главка МВД.

«Из незаконного оборота изъято свыше 70 тыс. л фальсифицированного алкоголя», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Суррогат продавался в оптово-розничной сети из 50 торговых точек, где сбывался контрафакт и из других регионов.

29 декабря портал iz.ru рассказал о том, как бутлегеры, производившие водку в Иркутской области, приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 2,5 лет.

Все бутлегеры были задержаны во время рейда, при этом правоохранители изъяли линии по производству суррогатного алкоголя, рулоны с этикетками, поддельные акцизные марки, крышки для бутылок, стеклотару и спирт.

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