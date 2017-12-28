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Красноярский аэропорт оштрафован за неприспособленность для инвалидов

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Фото: ТАСС/Артем Ленц
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ООО «Аэропорт Емельяново» оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение прав инвалидов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что здание терминала № 1 не оборудовано пассажирскими лифтами или подъемными платформами, ведущими на цокольный этаж, где находятся зал ожидания, кафе, представительства авиакомпаний и камера хранения. Кроме того, отсутствует «комплексная система средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающая визуальную, тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги».

«По результатам проверки Красноярской транспортной прокуратурой генеральному директору ООО «Аэропорт Емельяново» внесено представление, по итогам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению допущенных нарушений закона», — сказано в сообщении.

По факту нарушений возбуждено дело об административном правонарушении за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее 26 декабря портал iz.ru сообщал, что большая часть объектов культуры в России плохо приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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