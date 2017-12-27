Рогозин увидел системные ошибки в руководстве «Роскосмоса»

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве госкорпорации «Роскосмос». Это заявление Рогозин сделал в эфире телеканала «Россия 24», после того как стало известно о потере связи с ангольским спутником, запущенным с Байконура.

Рогозин напомнил, что одна авария произошла около года назад. «В этом году — 20 пусков успешных, один аварийный», — отметил он. В случае потери спутника AngoSat-1 «космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка».

«Но всё вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился», — указал Рогозин. Имел место системный сбой в понимании того, какие работы нужно осуществить на новом космодроме Восточный, резюмировал вице-премьер. «Системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации», — заключил Рогозин.

Ранее РКК «Энергия», специалисты которой разработали спутник AngoSat-1 для Анголы, признали потерю связи с космическим аппаратом.

Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Байконур в 22:00 мск 26 декабря, спутник был выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» в 6:55 мск 27 декабря.