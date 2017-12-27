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Зафиксирован рост числа доноров в России

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), растет число доноров среди россиян. В уходящем году 47% респондентов сдавали кровь, принимая участие в разных программах.

ТАСС отмечает, что в 2015 году доля доноров среди россиян составляла 39%. У тех, кто решил сдать кровь, разные мотивы, отмечают социологи. 56% опрошенных сдали кровь из сострадания к людям, 39% хотели помочь конкретным людям.

Каждый десятый сдал кровь только ради материального вознаграждения.

Ранее сообщалось, что россияне в целом позитивно оценивают 2017 год: для каждого второго уходящий год был в целом удачным (53% против 37% в 2016 году).

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