Более половины россиян хотят видеть своих родных в рядах военнослужащих

Большинство россиян (88%) с одобрением относятся к деятельности ВС РФ и хотели бы видеть своих близких родственников в рядах военнослужащих (68%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%», — говорится в исследовании.

Кроме того, значительно выросла оценка россиянами состояния Российской армии — об «очень хорошем/хорошем состоянии» ВС заявили 62% опрошенных. В 2011 году этот показатель составлял 13%.

Об улучшении общей ситуации в армии заявили две трети опрошенных, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава.

Большинство опрошенных (93%) уверены, что российские Вооруженные силы способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы, говорится в исследовании.

25 декабря сообщалось, что россияне в целом позитивно оценивают 2017 год: для каждого второго уходящий год был в целом удачным.