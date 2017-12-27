Киев обвинил известных автопроизводителей в работе в Крыму

Украинские власти обвинили известных автопроизводителей с мировым именем в том, что они якобы работают в Республике Крым, обходя антироссийские санкции. С таким заявлением выступило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом сообщает «РИА Новости». В заявлении ведомства отмечается, что в Крыму дилерские центры известных автопроизводителей предоставляют полный набор услуг, среди которых техническое обслуживание автомобилей и продажа оригинальных запчастей. Речь идет, в частности, о брендах Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и других.

Киев уверен, что деятельность автопроизводителей в Крыму является нарушением санкционного режима, которые ввел Запад против Российской Федерации.

Ранее стало известно, что парламент Крыма согласовал продажу на аукционе ряда национализированных объектов, принадлежавших структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума.