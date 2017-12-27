Прямой эфир

Киев обвинил известных автопроизводителей в работе в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти обвинили известных автопроизводителей с мировым именем в том, что они якобы работают в Республике Крым, обходя антироссийские санкции. С таким заявлением выступило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом сообщает «РИА Новости». В заявлении ведомства отмечается, что в Крыму дилерские центры известных автопроизводителей предоставляют полный набор услуг, среди которых техническое обслуживание автомобилей и продажа оригинальных запчастей. Речь идет, в частности, о брендах Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и других.

Киев уверен, что деятельность автопроизводителей в Крыму является нарушением санкционного режима, которые ввел Запад против Российской Федерации.

Ранее стало известно, что парламент Крыма согласовал продажу на аукционе ряда национализированных объектов, принадлежавших структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Крыма ждут до 100 тыс. туристов на новогодние праздники
ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в Крым на выборы президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017