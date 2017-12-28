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«Молодая женщина» гуляет по Парижу

Трагикомедию о богемной жизни признали лучшим дебютом в Каннах
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Фото: предоставлено кинопрокатной компанией ПРОвзгляд
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В российский прокат выходит «Молодая женщина» — во всех смыслах французская трагикомедия от начинающего режиссера Леонор Серай. Это критический и в то же время очень нежный портрет современного поколения, которое не хочет взрослеть, даже разменяв четвертый десяток. Для тех, кто устал от грохота блокбастеров и новогодней истерии, такое кино — лучший повод забрести в кинотеатр в ближайшие выходные. Всем любителям французской «новой волны» рекомендуется в первую очередь. «Молодая женщина» участвовала в программе «Особый взгляд» последнего Каннского кинофестиваля и взяла там приз «Золотая камера» за лучший дебют.

В магазин «24 часа» среди ночи вбегает рыжая девица в кирпичного цвета пальто и спрашивает, продают ли здесь туалетную бумагу рулонами. На руках у нее шикарный белый кот. Нет, говорят ей, не продают, но пустой валик из-под рулона пожертвовать могут — а это ровно то, что надо. И пока бакалейщик придерживает зверя, Паула (Летиция Дош) судорожно плетет вокруг валика прическу, чтобы, во-первых, быть похожей на Эми Уайнхаус (без шансов), а во-вторых, скрыть за копной свежий шрам на лбу (проделано успешно). Накануне девушка слишком увлеченно билась головой о дверь дома уже бывшего парня, но тот так и не открыл. Пауле 31 год, у нее разного цвета глаза, армянская фамилия и ни одного настоящего друга в огромном городе. Прекрасный шанс, чтобы начать всё с чистого листа.

Есть истории, которые можно рассказывать вечно. Неприкаянный герой шатается по улочкам Парижа в поисках работы, любви и смысла — сколько раз мы это уже видели, сколько раз посмотрим еще. Французская столица как будто специально создана для людей, у которых ветер свищет в карманах и голове. И Париж, может быть, единственное место, где их цыганская жизнь не вызывает особых вопросов — ведь в кои-то веки они на своем месте. Правда, мало где этот город был настолько не похож на обычного себя, как здесь. В «Молодой женщине» нет ни одного кадра с Эйфелевой башней, ни одной парочки или группки самоуверенных туристов. Добавить сюда пару перекопанных улиц, и город уже не отличить от Москвы.

Это кино без особой натяжки можно назвать феминистским, и не только из-за ведущей героини. Все ключевые позиции — продюсер, оператор, композитор и далее по списку вплоть до режиссера, которая в то же время и сценарист — заняли те самые молодые женщины. Леонор Серай, выпускница знаменитой киноакадемии La Fémis, по первому образованию писатель, и это чувствуется по фильму, свободному от жестких рамок трехактной структуры. Повествование прихотливо кружит вокруг до около и, как джазовая импровизация, все время возвращается к одной и той же теме, с каждым разом всё сильнее и сильнее усиливая конфликт.

Нарочито безликое название точно обнажает главное противоречие — упорядоченный мир воюет с личным беспорядком. Мегаполис, несмотря на внешний хаос, диктует строгие правила и вытесняет всех, кто им не подчиняется: «Так ты девушка или женщина? Определись!». Сидеть на чьей-то шее уже нельзя, возраст не тот (да и шей таких нет больше), поэтому приходится Пауле самой искать работу и жилье, а вместе с тем — врать и притворяться. Ни одна из ее ролей, к сожалению, на «Оскар» не тянет, любой обман рано или поздно разоблачается, и опять круг нужно начинать сначала. Но все неудачи говорят скорее в ее пользу. Слегка взбалмошная и хронически неуместная, Паула несет в себе больше жизни, чем многие другие, формально более успешные люди.

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