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Дэвид Хокни рассказал «Историю картин»

Популярный труд крупнейшего британского художника вышел на русском языке
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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На русском языке вышел монументальный труд Дэвида Хокни и Мартина Гейфорда «История картин». 360-страничный диалог о развитии изобразительного искусства от наскальных рисунков до наших дней интересен в первую очередь личностью одного из собеседников. Хокни, в 2017 году отпраздновавший 80-летие, — крупнейший британский художник, «живой классик». Новая книга — итог его размышлений о мировой живописи. А заодно и попытка подытожить собственный творческий путь.

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В компании искусствоведа Гейфорда Хокни проводит читателя по виртуальной галерее, где нашлось место Рембрандту и Эйзенштейну, Вермееру и Пикассо, средневековым китайским мастерам и голливудским мультипликаторам XX века... Неожиданные параллели, сопоставления художественных находок разных эпох и стилей создают объемный взгляд на проблемы, сформулированные авторами.

Есть ли прогресс в искусстве? Что отличает реалистическую живопись от фотографии? Как появление новых технологий влияет на художественное мышление? Хокни рассуждает об этом эмоционально, предельно субъективно. Гейфорд разбавляет его мини-исповеди искусствоведческими экскурсами и комментариями, периодически как бы невзначай ссылаясь на картины самого Хокни. И сразу становится понятно, кто здесь главный герой.

Акцент на творчестве Хокни смещает жанр книги в сторону интервью, пусть и нетипичного. Вот мастер рассказывает о различных технических приспособлениях эпохи Возрождения (камера-обскура, зеркала) и тут же вспоминает, как сам пробовал рисовать на iPad. А вот разговор заходит о передаче отражения красками, и художник вспоминает о своих штудиях у калифорнийских бассейнов — в большой серии работ Хокни пытался передать особую прозрачность воды.

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Но нарочитого самолюбования здесь нет — скорее попытка осмыслить историю мировой живописи через призму собственного опыта. И для большинства читателей это будет главной ценностью издания, ведь купили-то они его из-за Хокни. Впрочем, не останутся разочарованы и желающие просто разобраться в истории искусства: максимально доходчиво, со множеством наглядных примеров авторы объясняют базовые понятия и тут же предлагают оригинальный взгляд на них. В жанре «просто о сложном» этот фолиант весьма органичен.

Вдобавок книгу можно воспринимать и как альбом по искусству: практически каждый разворот содержит качественные репродукции упоминаемых работ. Издательство AdMarginem в точности сохранило оформление и даже верстку оригинального англоязычного релиза 2016 года. И это логично, ведь книга фактически сама может считаться художественной работой Хокни.

В XX веке многие художники брались за перо. И для каждого литературное творчество становилось продолжением и развитием живописных идей. Василий Кандинский в «Точке и линии на плоскости» теоретизировал о сути абстракции, Казимир Малевич выстреливал манифестами супрематизма, а Сальвадор Дали устраивал эпатажные фокусы на страницах «Дневника одного гения». Дэвид Хокни в отличие от великих предшественников избегает лозунгов и мессианства, но с редкой мудростью и деликатностью вводит читателя в мир современного и классического искусства, который оказывается и миром самого Хокни.

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