Три человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел утром в среду, 27 декабря, в частном одноэтажном кирпичном доме в Кировском районе Волгограда. К моменту прибытия пожарных внутри дома горели вещи на площади 30 кв. м. Спустя полчаса огонь был локализован.

Сообщается, что на месте ЧП обнаружены трое погибших, их личности устанавливаются. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Портал iz.ru писал о том, что два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ. Женщина с маленьким ребенком выбрались на балкон, где отравились от продуктов горения. Отец успел вывести старшего сына, но вернуться обратно из-за огня уже не смог.