Прямой эфир

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел утром в среду, 27 декабря, в частном одноэтажном кирпичном доме в Кировском районе Волгограда. К моменту прибытия пожарных внутри дома горели вещи на площади 30 кв. м. Спустя полчаса огонь был локализован.

Сообщается, что на месте ЧП обнаружены трое погибших, их личности устанавливаются. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Портал iz.ru писал о том, что два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ. Женщина с маленьким ребенком выбрались на балкон, где отравились от продуктов горения. Отец успел вывести старшего сына, но вернуться обратно из-за огня уже не смог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Здание и ангар горят в подмосковном Домодедово на 1,5 тыс. кв. м
Один человек погиб при пожаре на западе Москвы
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017