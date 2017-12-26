Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на улице Ивана Франко на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, еще четыре человека были спасены.

Как уточняет ТАСС, площадь возгорания составила 30 кв. м.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Причины инцидента выясняются.

Ранее 26 декабря портал iz.ru писал о возгорании на площади около 40 кв. м на фабрике по производству танцевальной обуви в подмосковной Балашихе. В результате происшествия никто не пострадал.