Пожар на фабрике по производству пуантов в Подмосковье потушен

Пожар на фабрике, которая производит танцевальную обувь, в подмосковной Балашихе потушен. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В 13:50 мск пожар ликвидирован, его площадь составила 40 кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В здании находились 50 человек, они эвакуировались самостоятельно до приезда экстренных служб.

Фабрика занимается пошивом балетной обуви для солистов ведущих театров России, в том числе Большого театра. Компания производит профессиональную балетную обувь, балетные костюмы и различные театральные аксессуары.