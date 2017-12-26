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Пожар на фабрике по производству пуантов в Подмосковье потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар на фабрике, которая производит танцевальную обувь, в подмосковной Балашихе потушен. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС России. 

«В 13:50 мск пожар ликвидирован, его площадь составила 40 кв. м», — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В здании находились 50 человек, они эвакуировались самостоятельно до приезда экстренных служб. 

Фабрика занимается пошивом балетной обуви для солистов ведущих театров России, в том числе Большого театра. Компания производит профессиональную балетную обувь, балетные костюмы и различные театральные аксессуары.

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