Пожар на фабрике по производству пуантов в Подмосковье потушен
Пожар на фабрике, которая производит танцевальную обувь, в подмосковной Балашихе потушен. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС России.
«В 13:50 мск пожар ликвидирован, его площадь составила 40 кв. м», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В здании находились 50 человек, они эвакуировались самостоятельно до приезда экстренных служб.
Фабрика занимается пошивом балетной обуви для солистов ведущих театров России, в том числе Большого театра. Компания производит профессиональную балетную обувь, балетные костюмы и различные театральные аксессуары.