Фабрика по производству балетных пуантов горит в Балашихе

Пожар произошел на территории фабрики по производству танцевальной обуви, в том числе балетных пуантов для Большого театра. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Пожар происходит в фабричной мастерской по адресу: город Балашиха, улица Советская, дом 36», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.

Фабрика производит профессиональную балетную обувь для театров России, ближнего и дальнего зарубежья, а также балетные костюмы и различные аксессуары.

Ранее 26 декабря портал iz.ru писал о крупном пожаре в здании склада в Калининграде. В результате инцидента никто не пострадал.