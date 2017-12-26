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Фабрика по производству балетных пуантов горит в Балашихе

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Фото: ТАСС/Susannah V. Vergau
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Пожар произошел на территории фабрики по производству танцевальной обуви, в том числе балетных пуантов для Большого театра. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Пожар происходит в фабричной мастерской по адресу: город Балашиха, улица Советская, дом 36», — говорится в сообщении. 

По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет. 

Фабрика производит профессиональную балетную обувь для театров России, ближнего и дальнего зарубежья, а также балетные костюмы и различные аксессуары.

Ранее 26 декабря портал iz.ru писал о крупном пожаре в здании склада в Калининграде. В результате инцидента никто не пострадал. 

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