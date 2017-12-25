Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло 25 декабря на бульваре Генерала Карбышева. По данным МЧС, причиной пожара стала загоревшаяся электроплита.

«В квартире на улице Генерала Карбышева, дом 19, корп. 5, произошло загорание электроплитки, а также личных вещей на площади 0,5 кв. м. В результате пожара погиб один человек», –– сообщили в экстренных службах.

В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчина погиб при пожаре в свой день рождения в Новгородской области. Основной версией возгорания считается неосторожное обращение с огнем при курении.