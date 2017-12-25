Прямой эфир

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло 25 декабря на бульваре Генерала Карбышева. По данным МЧС, причиной пожара стала загоревшаяся электроплита.

«В квартире на улице Генерала Карбышева, дом 19, корп. 5, произошло загорание электроплитки, а также личных вещей на площади 0,5 кв. м. В результате пожара погиб один человек», –– сообщили в экстренных службах.

В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчина погиб при пожаре в свой день рождения в Новгородской области. Основной версией возгорания считается неосторожное обращение с огнем при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
37 человек погибли в результате пожара в торговом центре на Филиппинах
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017