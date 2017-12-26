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Пожар в цеху в Иркутской области уничтожил 16 грузовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар на площади 1 тыс. кв. м в цеху по ремонту и обслуживанию техники в Иркутской области уничтожил 16 грузовиков КамАЗ и МАЗ.

Об этом заявил областной главк МЧС РФ во вторник, 26 декабря.

«Восемь машин на момент прибытия пожарных были выведены сотрудниками из цеха. В результате пожара повреждена кровля на площади около 1 тыс. кв. м и 16 автомобилей», — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент возгорание потушено, причины происшествия выясняются. Известно, что помещение принадлежит Транссибирской лесной компании.

22 декабря на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве случился пожар.

Предыдущий пожар произошел на территории завода в октябре. Пламя охватило тогда три этажа, и его удалось потушить лишь к вечеру. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

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