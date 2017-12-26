При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб ребенок

В Краснодаре вспыхнул пожар в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

«Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме (бывшее общежитие. — Ред.) поступило в 02:22 мск. В доме наблюдалось сильное задымление. Были эвакуированы 20 жильцов, в том числе трое пострадавших от пожара детей, одного из которых спасти не удалось», — цитирует агентство своего собеседника.

Огонь охватил здание на улице Алтайской. Пожар удалось локализовать на площади 18 кв. м в 02:59, а в 03:07 огонь был полностью ликвидирован. В результате возгорания один ребенок 2007 года рождения погиб, еще двое детей госпитализированы, передает «РИА Новости». В тушении пожара были задействованы 44 человека и 14 единиц техники.

Ранее портал iz.ru сообщал о пожаре в жилом доме в Москве, в результате возгорания погиб один человек.