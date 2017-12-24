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Жертвами пожара на Ямале стали четыре человека

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Фото: Global Look Press
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По меньшей мере четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при пожаре в жилом доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как передает портал Ura.ru со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Елену Казарову, в результате пожара погибли мальчик и девочка 2013 и 2011 годов рождения, а также двое взрослых. По предварительным данным, еще семь человек пострадали.

Пожар удалось ликвидировать. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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