СКР начал проверку после гибели матери с ребенком при пожаре в Улан-Удэ

Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ. По факту гибели людей Следственным управлением Следственного комитета России по Бурятии начата проверка.

По данным ведомства, возгорание внутри квартиры одного из многоквартирных панельных домов произошло в среду, 27 декабря, около полуночи. В ходе тушения пожара на балконе были обнаружены тела 35-летней женщины и 5-летнего ребенка.

Сообщается, что в сгоревшей квартире проживал военнослужащий с женой и двумя детьми — сыновьями 5 и 15 лет. Ночью, когда они проснулись, огонь уже успел распространиться по значительной части квартиры. Женщина с маленьким ребенком выбрались на балкон. Отец успел вывести старшего сына, но вернуться обратно из-за огня уже не смог. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Портал iz.ru писал о гибели десятилетнего ребенка при пожаре в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Краснодаре. Прибывшие к месту пожарные эвакуировали 20 жильцов, в том числе двоих пострадавших от огня детей.