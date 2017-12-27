Здание и ангар горят в подмосковном Домодедово на 1,5 тыс. кв. м

Строение и ангар горят в подмосковном городе Домодедово. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м.

Как передает РЕН ТВ, пожар возник утром в среду, 27 декабря, в городе Домодедово на Промышленной улице. Сообщается, что у строения частично обрушилась металлическая кровля, после чего огонь перекинулся на соседний ангар.

В настоящее время пожар локализован. На месте продолжают работать огнеборцы. О пострадавших пока не сообщается.

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