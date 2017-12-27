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Пожар на заводе в подмосковном Домодедово локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар, который произошел в промышленной зоне в подмосковном Домодедово, локализован. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, возгорание возникло в здании  деревоперерабатывающего завода. Позже огонь перекинулся на соседний ангар, где хранились пиломатериалы и станки для их обработки. Общая площадь пожара составила около 1500 кв м. Сейчас угрозы распространения горения нет. 

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Промышленная зона находится в 8 км от международного аэропорта Домодедово. 

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