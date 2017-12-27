Пожар на заводе в подмосковном Домодедово локализован

Пожар, который произошел в промышленной зоне в подмосковном Домодедово, локализован. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, возгорание возникло в здании деревоперерабатывающего завода. Позже огонь перекинулся на соседний ангар, где хранились пиломатериалы и станки для их обработки. Общая площадь пожара составила около 1500 кв м. Сейчас угрозы распространения горения нет.

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Промышленная зона находится в 8 км от международного аэропорта Домодедово.