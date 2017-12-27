Этап регистрации кандидатов начинается в президентской избирательной кампании

В среду, 27 декабря, начинается этап регистрации кандидатов на выборах президента РФ. Кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, смогут подать в комиссию документы на регистрацию, а также подписи избирателей, собранные в свою поддержку, в период с 27 декабря по 31 января. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Все кандидаты приносят первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в уже сданных документах, если они были, и фотографию», — сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

При этом подать документы в ЦИК самовыдвиженцы смогут еще до 7 января, кандидаты от партий — до 12 января. На основе проверки документов ЦИК примет решение об открытии кандидатом в Сбербанке специального избирательного счета. После этого кандидат сможет готовиться к регистрации.

Отмечается, что изготовление подписных листов, работа сборщиков подписей, агитация и прочие услуги должны быть оплачены только из избирательного фонда, максимальный размер которого составляет 400 млн рублей.

К 10 февраля будет определено окончательное количество претендентов на пост главы государства. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее, 25 декабря, ЦИК отказала Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента из-за непогашенной судимости по тяжкой статье — против его регистрации высказались 12 членов комиссии.